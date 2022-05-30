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30 мая, 23:48

Медведев проиграл Чиличу в трех сетах в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос». За всю встречу россиянин взял только семь геймов — 2:6, 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время россиянин записал в актив четыре эйса (против пяти у хорвата) и пять двойных ошибок (при их отсутствии у соперника). Даниил не заработал брейк-пойнтов, Марин реализовал пять из семи шансов на брейк.

В следующем круге соперником Чилича станет другой представитель России — Андрей Рублев.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Марин Чилич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:2, 6:3, 6:2

Roland Garros
Даниил Медведев
Марин Чилич
6
52
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