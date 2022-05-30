Медведев проиграл Чиличу в трех сетах в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Россиянин Даниил Медведев проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос». За всю встречу россиянин взял только семь геймов — 2:6, 3:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время россиянин записал в актив четыре эйса (против пяти у хорвата) и пять двойных ошибок (при их отсутствии у соперника). Даниил не заработал брейк-пойнтов, Марин реализовал пять из семи шансов на брейк.
В следующем круге соперником Чилича станет другой представитель России — Андрей Рублев.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Марин Чилич (Хорватия, 20) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:2, 6:3, 6:2
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