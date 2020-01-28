Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги четвертьфинального матча против американца Тенниса Сандгрена (6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3).

— Мне очень повезло сегодня, я отыграл семь матчболов, — сказал Федерер в эфире телеканала Eurosport. — Это очень много, обычно так не получается. Сандгрену было очень сложно, он сегодня играл лучше и все сделал правильно.

У меня были проблемы с ногой по ходу этого матча, я старался оставаться на корте и не позволить ему выиграть матч. Не знаю, как это получилось, наверное, это удача. Для меня не такая плохая была травма, чтобы остановиться. Я верю в чудеса: может, сопернику станет хуже, он может занервничать.