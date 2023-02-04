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Сегодня, 17:10

Роджер Федерер может стать комментатором матчей на Уимблдоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер может выступить в роли комментатора на Уимблдоне.

The Telegraph сообщает, что он может поработать на BBC во время турнира следующего года. В настоящее время ведутся переговоры.

15 сентября 2022 года Федерер объявил о завершении карьеры. Всего на счету 41-летнего теннисистка 103 титула в турнирах под эгидой ATP, в том числе 6 побед в Итоговом турнире. Он провел рекордные 237 недель подряд на первой строчке мирового рейтинга.

Источник: The Telegraph
Теннис
Wimbledon
Роджер Федерер
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