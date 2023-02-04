Циципас: «Без поражений я не был бы третьей ракеткой мира»

Финалист Australian Open — 2023 грек Стефанос Циципас рассказал о своем совершенствовании в мире тенниса.

«Важно проигрывать, потому что ты многому учишься. Победы могут быть одними из самых вкусных и крутых моментов в карьере, но без поражений я не находился бы на третьей позиции в мировом рейтинге, я бы не выиграл на текущий момент девять титулов, в том числе «Мастерс», и моя цель — выиграть турнир «Большого шлема». Прямо сейчас моя жизнь — это теннис, это моя повседневная жизнь. Я получаю 90% боли и 10% радости, но я более чем готов к этому в ближайшие 20 лет. Теннисом я болен с детства и на полной скорости стремлюсь к чему-то большому в том виде спорта, который выбрал. Конечно, в этом процессе львиная доля повседневной работы, которая незаметна для зрителей. Например, гимнастика занимает тут очень важное место. Кроме того, я постоянно совершенствую свою технику, но в этом виде спорта нет ограничений. Считаю, что даже Новак Джокович, который является одним из лучших игроков на данный момент, еще не достиг своего предела. Это вид спорта, в котором вы можете постоянно совершенствоваться и создавать что-то новое, будь то в техническом или физическом плане», — приводит слова Циципаса Tromaktiko.

Он также заявил, что физическая подготовка играет большую роль в поддержании победного потока в течение сезона.

«Теннис — это не один или два результата за год. Это марафон. Это не спринт. По-другому и не выходит. Если вам нужно находиться в гонке шесть часов, вы должны быть как машина. И именно поэтому приходится каждый день прикладывать много усилий, чтобы достигать нужных кондиций», — добавил Циципас.

После австралийского мэйджора Циципас стал третьей ракеткой мира. Его соперник по финалу, чемпион турнира Новак Джокович, переместился с пятой строчки на первую.