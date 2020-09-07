Испанец Пабло Карреньо-Буста прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича, с которым он не доиграли встречу 1/8 финала US Open.

«Я не видел момент, когда Новак отбросил мяч. Я смотрел на своего тренера, радовался брейку. Когда я обернулся, то увидел, что лайнсмен сидит на полу. Я был немного удивлен, потом даже шокирован», — цитирует испанца официальный сайт турнира.

«Не мог представить такого момента в матче с Новаком. Это непростой момент и для меня тоже. Когда они стали разбираться у сетки, я просто старался сохранять концентрацию на случай, если матч продолжится. В одном из моментов я спросил судью, что происходит. Всё было так долго — 10 или 15 минут. Я даже немного замерз. И вот наконец Новак протянул мне руку. Вот и все. Правила есть правила. Такие вещи никому не нравятся. Рефери и супервайзер поступили правильно, но это было нелегко», — заявил Карреньо-Буста.

При счете 6:5 в пользу испанца Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в лайнсмена. За это судьи выписали 33-летнему сербу дисквалификацию. Следующим соперником Карреньо-Бусты станет канадец Денис Шаповалов.