Радукану: «Уровень в финале US Open был очень высоким. Надеюсь, мы еще не раз встретимся с Фернандес»

Британская теннисистка Эмма Радукану подвела итоги финала US Open против канадки Лейлы Фернандес (6:4, 6:3).

«Во-первых, очень хочу поздравить Лейлу и ее команду с невероятным турниром. Она показывала невероятный теннис, обыгрывала лучших теннисисток мира. Уровень в финале был очень высоким. Надеюсь, мы еще не раз встретимся — надеюсь, в финалах.

Что касается трех недель, проведенных в Нью-Йорке, то я хочу поблагодарить свою команду и всех, кто болел за меня дома. Спасибо огромное за поддержку. И спасибо Нью-Йорку, что так тепло меня приняли и поддерживали от первого матча квалификации до финала. Вы подталкивали меня в важные моменты.

Я думала, что медицинский таймаут выбьет меня из равновесия — молилась, чтобы не было двойной ошибки (смеется). Но в итоге получилось все преодолеть. Мне помогло то, что я не забегала вперед и делала то, что нужно было делать», — сказала Радукану.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.