Лейла Фернандес о поражении на US Open: «Надеюсь вернуться в финал и закончить его с трофеем»

Канадская теннисистка Лейла Фернандес подвела итоги финала US Open против британки Эммы Радукану (4:6, 3:6).

«Это невероятно. Я понятия не имею, что говорить. Сегодня будет трудно оправиться, но Эмма сыграла потрясающе. Эмма, поздравляю тебя и твою команду. Но знаете что? Я очень горжусь тем, как играла последние две недели. Нью-йоркские болельщики меня потрясающе поддерживали, и это был особенный момент. Спасибо огромное, Нью-Йорк.

Спасибо моей команде за то, что всегда в меня верили. Вы потрясающие, и вы были со мной, когда я была на спаде, когда мне было тяжело. И вы рядом, когда все шло лучше всего. Вы всегда рядом. Спасибо, что всегда поддерживаете и помогаете. И еще хочу сказать, что надеюсь вернуться в финал — и закончить его с трофеем. Только правильным», — сказала Фернандес.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.