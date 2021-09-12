Лейла Фернандес о поражении на US Open: «Надеюсь вернуться в финал и закончить его с трофеем»
Канадская теннисистка Лейла Фернандес подвела итоги финала US Open против британки Эммы Радукану (4:6, 3:6).
«Это невероятно. Я понятия не имею, что говорить. Сегодня будет трудно оправиться, но Эмма сыграла потрясающе. Эмма, поздравляю тебя и твою команду. Но знаете что? Я очень горжусь тем, как играла последние две недели. Нью-йоркские болельщики меня потрясающе поддерживали, и это был особенный момент. Спасибо огромное, Нью-Йорк.
Спасибо моей команде за то, что всегда в меня верили. Вы потрясающие, и вы были со мной, когда я была на спаде, когда мне было тяжело. И вы рядом, когда все шло лучше всего. Вы всегда рядом. Спасибо, что всегда поддерживаете и помогаете. И еще хочу сказать, что надеюсь вернуться в финал — и закончить его с трофеем. Только правильным», — сказала Фернандес.
Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.
Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.
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