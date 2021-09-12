Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Лейла Фернандес о поражении на US Open: «Надеюсь вернуться в финал и закончить его с трофеем»

01:51
Лейла Фернандес. Фото Twitter
Лейла Фернандес. Фото Twitter
Теги:

Канадская теннисистка Лейла Фернандес подвела итоги финала US Open против британки Эммы Радукану (4:6, 3:6).

«Это невероятно. Я понятия не имею, что говорить. Сегодня будет трудно оправиться, но Эмма сыграла потрясающе. Эмма, поздравляю тебя и твою команду. Но знаете что? Я очень горжусь тем, как играла последние две недели. Нью-йоркские болельщики меня потрясающе поддерживали, и это был особенный момент. Спасибо огромное, Нью-Йорк.

Спасибо моей команде за то, что всегда в меня верили. Вы потрясающие, и вы были со мной, когда я была на спаде, когда мне было тяжело. И вы рядом, когда все шло лучше всего. Вы всегда рядом. Спасибо, что всегда поддерживаете и помогаете. И еще хочу сказать, что надеюсь вернуться в финал — и закончить его с трофеем. Только правильным», — сказала Фернандес.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Александр Емельяненко: «Мы с Федором даже на сборах жили в разных комнатах»
Выгуливающая малыша на поводке мать удивила москвичей
Жители дома на Совхозной улице в Москве назвали свою версию отравления людей
Видео: трех человек увезли из дома на Совхозной улице
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд