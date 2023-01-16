Радукану, Гауфф и Пегула вышли во второй круг Australian Open

Британка Эмма Радукану прошла во второй круг Australian Open.

В первом круге теннисистка победила немку Тамару Корпач в двух сетах — 6:3, 6:2.

Во втором круге Радукану встретится с американкой Кори Гауфф, которая в параллельном матче обыграла чешку Катержину Синякову (6:1, 6:4).

В еще одном матче первого круга американка Джессика Пегула оказалась сильнее румынки Жаклин Кристиан (6:0, 6:1). Во втором круге ей предстоит сыграть с победителем встречи Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Александра Саснович (Белоруссия).