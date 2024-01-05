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Сегодня, 11:03

Тарпищев — об итогах года: «Просто фантастика! Цифры говорят, что мы показываем хороший результат»

Тарпищев подвел итоги года для российского тенниса
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» подвел итоги года для российского тенниса.

— Почему вы считаете этот год самым успешным для российского тенниса, ведь наши ребята, к примеру, «Больших шлемов» не выигрывали?

— У нас в уходящем году было сыграно 19 финалов в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 950 наших мастеров играли в международных турнирах, и они одержали 610 турнирных побед — в истории такого прежде не было. Это на 33 победы больше, чем в 2022-м. Просто фантастика! Цифры говорят о том, что у нас система отработана, что мы показываем хороший результат.

В 2023 году успешно были проведены: чемпионат России в Казани, Кубок России в Альметьевске, командные первенства России, личные первенства России, международные соревнования, всероссийские и межрегиональные турниры, — сказал Тарпищев «СЭ».

Теннис
Шамиль Тарпищев
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