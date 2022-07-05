Джокович после победы в 1/4 финала Уимблдона: «Туалетный перерыв пошел мне на пользу»

Джокович заявил, что туалетный перерыв помог ему выйти в полуфинал Уимблдона-2022

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2022 (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).

«Туалетный перерыв пошел мне на пользу. Я немного подбадривал себя перед зеркалом. Это правда», — сказал Джокович после матча.

Для серба эта победа стала 26-й подряд на Уимблдоне.

В полуфинале турнира «Большого шлема» Джокович сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).