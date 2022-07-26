«Стыдно! Мы совершили ошибку». Тартакова критикует Федерацию тенниса России за реакцию на победу Рыбакиной

Журналистка Софья Тартакова в интервью «СЭ» прокомментировала слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о чемпионке Уимблдона-2022 Елене Рыбакиной. Тарпищев назвал ее «продуктом российской школы».

«Стыдно! На месте нашей федерации надо было просто сказать: «Лена, ты молодец! Мы в свое время совершили ошибку, но как здорово, что ты так играешь и выигрываешь». Как вообще можно игрока продуктом называть? Продукты в холодильнике стоят. А Рыбакина в первую очередь человек, которого вы не замечали все это время!

Казахстан имеет полное право называть ее победу в том числе своей. Но прежде всего я вижу это победой семьи Рыбакиных, ее папы, который в свое время не побоялся и сделал смелый шаг. Мы знаем, что в нашей стране значит отказаться от гражданства. Заплюют, предателем назовут. Но Андрей сделал все ради мечты Лены», — сказала Тартакова в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что Рыбакина родилась в Москве, но четыре года назад сменила спортивное гражданство.