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«Стыдно! Мы совершили ошибку». Тартакова критикует Федерацию тенниса России за реакцию на победу Рыбакиной

Рустам Имамов
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Игорь Рабинер
Читать «СЭ» в
Софья Тартакова.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Журналистка Софья Тартакова в интервью «СЭ» прокомментировала слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о чемпионке Уимблдона-2022 Елене Рыбакиной. Тарпищев назвал ее «продуктом российской школы».

«Стыдно! На месте нашей федерации надо было просто сказать: «Лена, ты молодец! Мы в свое время совершили ошибку, но как здорово, что ты так играешь и выигрываешь». Как вообще можно игрока продуктом называть? Продукты в холодильнике стоят. А Рыбакина в первую очередь человек, которого вы не замечали все это время!

Казахстан имеет полное право называть ее победу в том числе своей. Но прежде всего я вижу это победой семьи Рыбакиных, ее папы, который в свое время не побоялся и сделал смелый шаг. Мы знаем, что в нашей стране значит отказаться от гражданства. Заплюют, предателем назовут. Но Андрей сделал все ради мечты Лены», — сказала Тартакова в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

Отметим, что Рыбакина родилась в Москве, но четыре года назад сменила спортивное гражданство.

 
Елена Рыбакина, а&nbsp;также (справа налево) Булат Утемуратов, Софья Тартакова, Шамиль Тарпищев и&nbsp;Евгений Кафельников. История чемпионки Уимблдона Рыбакиной — зеркало российского тенниса

 

Wimbledon
Елена Рыбакина
Софья Тартакова
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