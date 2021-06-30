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Плишкова обыграла Векич и вышла в третий раунд Уимблдона

22:13
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила хорватку Донну Векич (6:2, 6:2) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Ее следующей соперницей станет еще одна представительница Чехии Тереза Мартинцова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon"

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:2

Тереза Мартинцова (Чехия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:5)

Мэдисон Кис (США, 23) — Лорен Дэвис (США) — 6:1, 6:4

Виктория Голубич (Швейцария) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:2, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора

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