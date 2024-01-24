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Сегодня, 14:57

Пивоварова назвала самое важное изменение в игре Медведева на Australian Open

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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова оценила выступление Даниила Медведева в 1/4 финала Australian Open.

«Очень много было обсуждений по поводу приема Даниила — обычно он стоит очень далеко, но в матче с Хуркачем стоял гораздо ближе. Даня не стал раскрывать эту тайну, но он уже заранее знал, что в игре с Хуркачем будет стоять ближе в корте, потому что польский теннисист очень высокий и подает под 225 км/ч. Из-за этого мяч летит очень высоко, не опускается, так что нет смысла стоять настолько далеко на приеме. Это изменение в приеме Медведева заметили все любители тенниса», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

Сегодня, 24 января, прошла игра 1/4 финала Australian Open, в которой встречались Даниил Медведев и поляк Хуберт Хуркач. Российский теннисист победил со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В полуфинале Медведев сыграет против победителя пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

На данный момент 27-летний россиянин занимает третье место в рейтинге ATP, имея на счету 7555 очков.

Источник: Газета.ру
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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