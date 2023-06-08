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Сегодня, 20:29

Пивоварова назвала большим сюрпризом вылет Кудерметовой с «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова подвела итоги выступления 11-й ракетки мира Вероники Кудерметовой на «Ролан Гаррос».

«Что касается выступления русских девочек, то для меня большим сюрпризом стало поражение Вероники Кудерметовой в первом круге от Анны Шмидловой. Шмидлова — неплохой игрок, но Вероника уже достаточно высоко подняла уровень своей игры и должна была побеждать в этом матче», — приводит слова Пивоваровой «Газеты.Ru».

Кудерметова потерпела сенсационное поражение со счетом 3:6, 1:6 за 1 час 19 минут и первой из россиянок покинула «Ролан Гаррос».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20625848.shtml
Roland Garros
Анастасия Пивоварова
Вероника Кудерметова
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