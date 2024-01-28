Петрова считает, что у Медведева возникли психологические сложности по ходу Australian Open

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, почему у россиянина Даниила Медведева могли возникнуть психологические сложности в ходе Australian Open.

«Физическое состояние у него великолепное, хотя по ходу турнира Даниил жаловался на усталость, что очень странно, потому что он начал сезон гораздо позже, чем большинство теннисистов.

Я думаю, по этой причине возникали и психологические сложности, потому что с чистого листа отыграть такой важной турнир очень непросто. На тренировках ты не встречаешься с такими психологическими трудностями, когда на тебя давит соперник, публика, и наступает волнительный момент, когда нужно сыграть важное очко, завершить матч. На корте включаются нервы», – цитирует Петрову «Газета.Ru».

Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В финале россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.