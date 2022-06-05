Касаткина о суперсерии Свентек: «Мне кажется, что сейчас у Иги меньше уверенности»

Касаткина рассказала, какой момент стал решающим в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» со Свентек

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью «СЭ» рассказала о поражении от Иги Свентек в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 1:6).

— Перед матчем с Игой Свентек вы выиграли у топ-3 10 раз из 13. Суперстатистика. Многие считали, что именно вы способны прервать победную серию первой ракетки мира. Какой момент стал решающим?

— При счете 3:2 в первом сете я обидно проиграла свою подачу. Хотя с самого начала матча была не в своей тарелке. Была очень рада выходу в полуфинал и не успела переварить эти эмоции. Так что в полуфинале у меня было не совсем то состояние, которое хотелось бы. Из-за этого принимала странные решения, не смогла навязать свою игру. Ига быстро ушла вперед. Это сказалось. Если бы смогла удерживать ровный счет до конца первого сета, то все могло бы сложиться иначе.

— Чувствуется, что она сейчас на невероятном подъеме?

— Мне кажется, что сейчас у Иги меньше уверенности, чем было на турнирах в Риме и в Штутгарте. Это было видно по принятию решений. Но в любом случае соперницы видят статистику, с которой она идет. Это прибавляет ей авторитета. Поэтому она выигрывает много важных очков в ключевые моменты.

— Как относитесь к тому, что в туре впервые за долгие годы появился стабильный лидер?

— Наверное, должен быть стабильный номер один, суперзвезда. Это хорошо для тура. Все-таки раньше за год рейтинг могли возглавить пять разных теннисисток. Мне как игроку это не так важно. Я хочу выигрывать любой матч.

Первая ракетка мира Свентек выиграла «Ролан Гаррос». В финале она обыграла американку Кори Гауфф (6:1, 6:3) и одержала 35-ю победу подряд.

Польская теннисистка выиграла турнир «Большого шлема» во второй раз в карьере.