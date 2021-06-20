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Самсонова получила wild card в основную сетку «Уимблдона»

21:33
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Россиянка Людмила Самсонова во время пресс-конференции после победы на турнире в Берлине объявила, что организаторы «Уимблдона» предоставили ей wild card в основную сетку, информирует Twitter WTA.

22-летняя Самсонова, на этой неделе 106-я ракетка мира, по рейтингу должна была сыграть в квалификации.

Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Берлине. 22-летняя россиянка стала десятой теннисисткой, которая выиграла свой первый турнир WTA в текущем году.

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