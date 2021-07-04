Немецкий теннисист Зверев: «Я хочу выиграть «Шлем»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что нужно для хорошего выступления на второй неделе турниров «Большого шлема».

«Считаю, что на второй неделе большую роль играет опыт. Важно то, как ты управляешь своим временем на корте, и как переламываешь ход матчей. Я все это познавал в начале моей карьеры. Моя цель не изменилась — я хочу выиграть «Шлем», — цитирует Зверева ATP Tour.

Зверев является финалистом одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победителем 17 турниров ATP.

Вчера, 3 июля, Зверев победил американца Тэйлора Фритца (6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)) в третьем раунде Уимблдона