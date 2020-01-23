Павлюченкова обыграла Таунсенд во втором раунде Australian Open

В матче второго раунда Australian Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Тэйлор Таунсенд (7:5, 7:6).

Матч продолжался два часа и восемь минут. В следующем раунде россиянке предстоит сыграть с чешкой Каролиной Плишковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:5, 7:6(7:1)

Ига Свентек (Польша) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:3, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:2, 4:6, 6:1