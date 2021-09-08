Соболенко вышла в полуфинал US Open
03:58
Белоруска Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале US Open. В двух сетах она обыграла чешку Барбору Крейчикову.
Следующей соперницей Соболенко будет канадка Лейла Фернандес, которая во вторник обыграла украинку Элину Свитолину.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:1, 6:4
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