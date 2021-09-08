Соболенко вышла в полуфинал US Open

Белоруска Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале US Open. В двух сетах она обыграла чешку Барбору Крейчикову.

Следующей соперницей Соболенко будет канадка Лейла Фернандес, которая во вторник обыграла украинку Элину Свитолину.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:1, 6:4