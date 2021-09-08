Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Соболенко вышла в полуфинал US Open

03:58
Теги:

Белоруска Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале US Open. В двух сетах она обыграла чешку Барбору Крейчикову.

Следующей соперницей Соболенко будет канадка Лейла Фернандес, которая во вторник обыграла украинку Элину Свитолину.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — 6:1, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине
Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ
«Подрался бы с ним и побил. Он понимает, что проиграет». Огонь: Александр Емельяненко готов биться с Федором
Россия — Мальта: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд