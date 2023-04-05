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Сегодня, 17:43

Осака рассказала, сколько еще хочет выиграть турниров «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, сколько еще хочет выиграть турниров «Большого шлема». Сейчас четырехкратная чемпионка ТБШ ждет ребенка.

«Восемь», — ответила Осака. На уточняющий вопрос: «Еще восемь?» — она кивнула.

Также 25-летняя спортсменка рассказала о своей мотивации.

«В следующем году хочу побороться за Олимпиаду во Франции. Это добавляет мне желания вернуться в спорт», — приводит слова Осаки Tennis Majors.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет на грунте на кортах «Ролан Гаррос».

Теннис
Наоми Осака
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