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Сегодня, 17:23

Ольховский заявил, что после поражения на Australian Open Медведев встал на правильный путь

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от игры российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open-2023.

«Джокович на бумаге является фаворитом, но по игре Даниил не уступает сербу — сужу об этом по полуфинальному матчу турнира. Новаку, учитывая стиль игры Медведева от защиты, придется атаковать, а у сетки он не настолько хорош. Думаю, для Медведева главное — использовать свои шансы. Даниилу не хватает стабильности, чтобы чаще выигрывать турниры Большого шлема, как это делает Джокович. Серб на протяжении долгих лет невероятно стабилен, при этом продолжает прогрессировать. У Даниила, когда он стал номером один, произошел процесс стагнации: он перестал развиваться. После поражения на Australian Open он пошел по правильному пути и стал улучшать свою игру», — цитирует Ольховского RT.

В финале Открытого чемпионата США Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 10 сентября и начнется не ранее 23.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1201237-olhovskii-porazhenie-australian-open-medvedev
Теннис
US Open
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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