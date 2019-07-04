Обидчица Шараповой выбыла во втором круге Уимблдона

Теннисистка Полин Пармантье проиграла во втором круге Уимблдона. Она уступила испанке Карле Суарес Наварро - 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Напомним, что француженка обыграла Шарапову в первом круге Уимблдона, экс-первая ракетка мира снялась с третьего сета при счете 0:5.

Также стали известны другие результаты дня.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Карла Суарес Наварро (Испания, 30) - Полин Пармантье (Франция) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Элисе Мертенс (Бельгия, 21) - Моника Никулеску (Румыния, WC) - 7:5, 6:0

Петра Квитова (Чехия, 6) - Кристина Младенович (Франция) - 7:5, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:3, 7:5