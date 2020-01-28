Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Новак Джокович — о проблемах с линзами: «Несколько геймов я практически не видел»

15:00

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о проблемах с линзами в четвертьфинальном матче Australian Open против канадца Милоша Раонича (6:4, 6:3, 7:6).

Джокович попросил медицинский таймаут в третьем сете, чтобы сменить линзы.

— Хочу еще раз извиниться перед Милошом, — сказал Джокович после матча. — Это нечасто увидишь, это было не тактическое решение. Я должен был это сделать, потому что несколько геймов я практически не видел. Мне нужно было поменять линзы.

Я отлично чувствовал себя на корте, первые два сета прошли по моему сценарию. Мне было комфортно подавать — это всегда хорошо в игре против Милоша.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир