Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о проблемах с линзами в четвертьфинальном матче Australian Open против канадца Милоша Раонича (6:4, 6:3, 7:6).

Джокович попросил медицинский таймаут в третьем сете, чтобы сменить линзы.

— Хочу еще раз извиниться перед Милошом, — сказал Джокович после матча. — Это нечасто увидишь, это было не тактическое решение. Я должен был это сделать, потому что несколько геймов я практически не видел. Мне нужно было поменять линзы.

Я отлично чувствовал себя на корте, первые два сета прошли по моему сценарию. Мне было комфортно подавать — это всегда хорошо в игре против Милоша.