Надаль в четвертом круге Australian Open может сыграть с Хачановым
09:23
Испанец Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open победил соотечественника Пабло Карреньо Бусту — 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту.
За право выйти в четвертьфинал Надаль сразится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 16).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 27) — 6:1, 6:2, 6:4
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