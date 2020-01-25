Надаль в четвертом круге Australian Open может сыграть с Хачановым

Испанец Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open победил соотечественника Пабло Карреньо Бусту — 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту.

За право выйти в четвертьфинал Надаль сразится с победителем пары Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 16).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 27) — 6:1, 6:2, 6:4