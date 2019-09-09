Надаль назвал игру Медведева чемпионской. Он уверен: россиянин завоюет титулы «Большого шлема»
15:51
Испанец Рафаэль Надаль, победивший россиянина Даниила Медведева в финале US Open, отметил, что российского теннисиста ждет большое будущее.
— То, как Даниил боролся, то, как он играл, — путь чемпиона, — цитирует официальная пресс-служба турнира Надаля. — Он — просто молодец. Верю, что у Медведева будет еще много возможностей выиграть.
У него впереди большое будущее. Я действительно верю, что, конечно, он сможет завоевать титулы «Большого шлема», возможно даже пару, почему нет? В этой жизни невозможно предсказать будущее. Но сейчас его карьера выглядит очень хорошо.
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