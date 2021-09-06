Мугуруса проиграла Крейчиковой в четвертом круге US Open
08:09
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в четвертом круге US Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. В активе Крейчиковой 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Крейчикова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс — 6:4, 6:1.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57?500?000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)
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