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Мугуруса проиграла Крейчиковой в четвертом круге US Open

08:09
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в четвертом круге US Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. В активе Крейчиковой 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Крейчикова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс — 6:4, 6:1.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57?500?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Александр Кравченко все материалы автора

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