US Open-2021: мужчины, все результаты 5 сентября
21:00
В воскресенье, 5 сентября, — седьмой день US Open.
На Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ботик ван де Зандсюлп (Голландия) — Диего Шварцман (Аргентина)
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия)
Петер Гойовчик (Германия) — Карлос Алькарас (Испания)
Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
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