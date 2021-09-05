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US Open-2021: мужчины, все результаты 5 сентября

21:00
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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В воскресенье, 5 сентября, — седьмой день US Open.

На Открытом чемпионате США пройдут матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Ботик ван де Зандсюлп (Голландия) — Диего Шварцман (Аргентина)

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия)

Петер Гойовчик (Германия) — Карлос Алькарас (Испания)

Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

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Руслан Абушкин все материалы автора

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