Мугуруса и Свитолина вышли в третий круг Roland Garros

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прошла в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в двух сетах шведку Юханну Ларссон – 6:4, 6:1.

В третьем круге 19-я сеяная соревнований Мугуруса встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая преодолела барьер второго круга благодаря отказу соотечественницы Катерины Козловой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 9) – Катерина Козлова (Украина) – 0:0 отказ 2-го игрока