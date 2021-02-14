Осака победила Мугурусу и вышла в четвертьфинал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака в 1/8 финала Australian Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Японка 11 раз подала навылет, 4 раза ошиблась на второй подаче и реализовала 5 брейков. Испанка сделала 8 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнта.

В четвертьфинале Осака встретится с Си Сувэй из Тайваня.