Серена Уильямс победила Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче 1/8 финала Australian Open победила белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Американка сделала 9 эйсов, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Белоруска сделала по 4 эйса, двойных ошибок и брейков.

В четвертьфинале турнира Уильямс встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Симона Халеп (Румыния).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Серена Уильямс (США, 10) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 6:4, 2:6, 6:4