Серена Уильямс победила Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open
07:45
Американская теннисистка Серена Уильямс в матче 1/8 финала Australian Open победила белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Американка сделала 9 эйсов, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Белоруска сделала по 4 эйса, двойных ошибок и брейков.
В четвертьфинале турнира Уильямс встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Симона Халеп (Румыния).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Серена Уильямс (США, 10) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 6:4, 2:6, 6:4
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