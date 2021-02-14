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Вондроушова не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

04:25
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в 1/8 финала Australian Open уступила Си Сувэй из Тайваня со счетом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Чешка сделала 3 эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. 71-я ракетка мира не сделала ни одной подачи навылет, дважды ошиблась на второй подаче и реализовала 4 брейка.

В четвертьфинале Сувэй встретится с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) — Наоми Осака (Япония).

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