Миша Зверев: "Может быть, очень зло посмотрю на Федерера перед матчем, чтобы заставить его нервничать"

Немецкий теннисист Миша Зверев надеется, что у его соперника по третьему кругу Уимблдона Роджера Федерера будет не лучший день. Он также добавил, что возможно посмотрит на швейцарца очень зло перед матчем, чтобы заставить его нервничать.

– Как я буду готовиться к этому матчу? Как вообще настраиваться на матчи с Федерером на Уимблдоне? Не знаю, – приводит официальный сайт ATP слова Зверева. – Думаю, в этот я раз я постараюсь пойти ва-банк даже больше, чем раньше. Во-первых, я попытаюсь восстановиться, чтобы быть на сто процентов готовым, по крайней мере, в начале матча. Потом посмотрим, как все пойдет. Надеюсь, у Федерера будет не лучший день. Потому что в обратном случае обыграть его будет очень тяжело, поверьте.

Федерер нервничал в матче с Лайовичем? Хорошо, он же человек. Не знаю, смогу ли я вызвать у него это чувство. Может быть, перед матчем посмотрю на него очень зло. Все разы, когда мы встречались, мы шутили в раздевалке или тренировочной зоне. Он всегда кажется расслабленным.