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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Милота дня: Надаль успокил плачущего мальчика

16:08

Испанец Рафаэль Надаль успокоил плачущего мальчика на Australian Open. Ребенок был напуган из-за наседавшей сзади толпы, первая ракетка мира вытащил его из фан-зоны, дал автограф и передал волонтеру.

На Austalian Open Надаль в первом круге победил ганца Хьюго Дельена, во втором — аргентинца Федерико Дельбониса, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.

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