Милота дня: Надаль успокил плачущего мальчика
16:08
Испанец Рафаэль Надаль успокоил плачущего мальчика на Australian Open. Ребенок был напуган из-за наседавшей сзади толпы, первая ракетка мира вытащил его из фан-зоны, дал автограф и передал волонтеру.
На Austalian Open Надаль в первом круге победил ганца Хьюго Дельена, во втором — аргентинца Федерико Дельбониса, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.
Can confirm. Rafa is great with the kids ??#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/43YXmBbaGe— US Open Tennis (@usopen) January 23, 2020
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