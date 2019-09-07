Медведев вышел в свой первый финал турнира «Большого шлема» раньше Федерера

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Он вышел в первый для себя финал турнира «Большого шлема» с 12-го раза, как и Новак Джокович и Энди Маррей. Роджеру Федереру понадобилось 15 попыток, Рафаэлю Надалю — 6.

В финале первая ракетка России встретится с победителем пары Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 24).

Медведев — в финале US Open! Даниил в трех сетах победил Димитрова