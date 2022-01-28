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Сегодня, 12:36

Медведев выиграл у Циципаса первый сет на тай-брейке в полуфинале Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет в полуфинальном матче Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5). Отметим, что россиянин смог отыграться со счета 1:4 на тай-брейке и выиграть партию.

Победитель матча Медведев — Циципас сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем. Финал состоится в воскресенье, 30 января.

Медведев — Циципас на Australian Open: битва за финал. Онлайн-трансляция

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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