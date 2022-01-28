Циципас обыграл Медведева во втором сете полуфинала Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл россиянина Даниила Медведева во втором сете полуфинального матча Australian Open.

Циципас выиграл партию со счетом 6:4. Отметим, что Медведев отыграл три сетбола при счете 40:15 в пользу грека в решающем гейме, но не сумел уйти от поражения в сете.

В первом сете Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5).

Победитель матча сыграет в финале Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.