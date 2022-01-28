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Сегодня, 13:14

Циципас обыграл Медведева во втором сете полуфинала Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Twitter

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл россиянина Даниила Медведева во втором сете полуфинального матча Australian Open.

Циципас выиграл партию со счетом 6:4. Отметим, что Медведев отыграл три сетбола при счете 40:15 в пользу грека в решающем гейме, но не сумел уйти от поражения в сете.

В первом сете Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5).

Победитель матча сыграет в финале Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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