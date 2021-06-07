Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев прокомментировал снятие Федерера с Roland Garros

11:16
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении Роджера Федерера сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Возможно, после матча с Кепфером он почувствовал боль в колене или где-то, где он перенес операцию. Видимо, он понимает, что если примет участие в следующем матче, то навредит себе еще больше и не сможет играть какое-то время», — цитирует Медведева ubitennis.net.

39-летний швейцарец проводит третий турнир после двух операций на колене. В четвертом круге Roland Garros он должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.

Дополнительная информация:

https://www.ubitennis.net/

Читайте также

Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
«Певцу нужно выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами». Федор Емельяненко — о брате и Джигане, бое в России, Хасбике и Абдурозике
На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд