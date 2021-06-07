Медведев прокомментировал снятие Федерера с Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении Роджера Федерера сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Возможно, после матча с Кепфером он почувствовал боль в колене или где-то, где он перенес операцию. Видимо, он понимает, что если примет участие в следующем матче, то навредит себе еще больше и не сможет играть какое-то время», — цитирует Медведева ubitennis.net.

39-летний швейцарец проводит третий турнир после двух операций на колене. В четвертом круге Roland Garros он должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.