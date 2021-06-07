Серена Уильямс: «Обычно я неплохо выступаю на траве. На грунте тоже — но не в этом сезоне»
08:15
Американская теннисистка Серена Уильямс после поражения в четвертом круге турнира Roland Garros рассказала о своих планах на сезон.
«Думаю, что перед «Уимблдоном» не буду играть на других турнирах на траве. Рада была сменить покрытие — обычно я неплохо выступаю на траве. На грунте тоже — но не в этом сезоне», — цитирует теннисистку wtatennis.com.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Уильямс 6 июня проиграла Елене Рыбакиной, которая в 1/4 турнира встретится с Анастасией Павлюченковой.
Дополнительная информация:
https://www.wtatennis.com/news/2167061/how-analytics-helped-rybakina-neutralize-serena-at-the-french-open
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