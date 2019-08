Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Россиянин Даниил Медведев в третьем круге US Open играет с Фелисиано Лопесом (7:6, 0:2). В концовке стартовой партии первая ракетка России взял у секунданта полотенце, а затем им же кинул в него. Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.

— Медведев ведет себя как полный придурок, а народ из Нью-Йорка теперь твердо на стороне Фелисиано Лопеса, — написал в Twitter один из болельщиков.

Medvedev acting like a complete jerk and the NY crowd is now firmly on Feliciano Lopez's side now. #USOpen