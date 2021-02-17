Медведев оценил потенциальных соперников по полуфиналу Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оценил своих потенциальных соперников по полуфиналу Australian Open, Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса.

«Они оба — отличные игроки. И Рафаэль, и Стефанос всегда являются фаворитами турниров, в которых участвуют. Впрочем, сейчас на Australian Open остались только сильнейшие, чемпионом может стать любой. У Надаля 20 побед на турнирах «Большого шлема», я обыграл его только один раз. У Стефаноса мощная подача, отличный удар, плюс он вырос в физическом плане. Я собираюсь насладиться их матчем и готовиться к встрече с победителем», — сказал на пресс-конференции Медведев.

Медведев, обыгравший утром 17 февраля соотечественника Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2), сыграет в полуфинале с победителем пары Надаль — Циципас.