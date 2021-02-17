Медведев о травме спины у Надаля: «Если он выйдет на корт с болью, то этого никто не заметит»

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что травма спины не помешает испанцу Рафаэлю Надалю показывать высокий уровень игры на Australian Open.

«Я не вижу разницы в том, как он играл до травмы и как играет сейчас. Может, если он проведет 5-часовой матч, что-то и изменится, но Рафаэль — один из величайших бойцов в истории спорта. Если он выйдет на корт с болью, этого никто не заметит», — сказал на пресс-конференции Медведев.

Медведев, обыгравший утром 17 февраля соотечественника Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2) в четвертьфинале Australian Open, сыграет в полуфинале турнира с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

15 февраля после победы в 1/8 финала над Фабио Фоньини Надаль рассказал, что его беспокоит травма спины.