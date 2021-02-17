Рублев признал заслуженной победу Медведева над собой в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от соотечественника Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Australian Open (5:7, 3:6, 2:6).

«Если брать все мои матчи против Даниила — он всегда играл на лучшем уровне. В целом, он может играть еще лучше, но сегодня был его лучший матч против меня. Он заслужил победу, потому что был лучше меня. Было лишь два момента, когда все могло повернуться в другую сторону: при счете 5:5 в первом сете и при счете 3:3 во втором. Я мог сделать брейк и переломить ход игры, но не вышло. Это теннис, Даниил был лучше меня, все просто», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Медведев в полуфинале сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль.