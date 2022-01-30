Дядя Надаля — о победе Рафаэля над Медведевым: «После второго сета я уже не верил в успех»
Дядя Надаля высказался о победе племянника в финале Australian Open с Медведевым
Дядя и тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил победу племянника в финале Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).
«Все, что произошло за последние три недели, было почти чудом. Мой племянник — великий чемпион. Когда он проиграл второй сет, это правда, что я немного потерял веру», — цитирует Надаля Mundo Deportivo.
35-летний Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.
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