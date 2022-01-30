Дядя Надаля высказался о победе племянника в финале Australian Open с Медведевым

Дядя и тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил победу племянника в финале Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«Все, что произошло за последние три недели, было почти чудом. Мой племянник — великий чемпион. Когда он проиграл второй сет, это правда, что я немного потерял веру», — цитирует Надаля Mundo Deportivo.