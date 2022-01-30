Новак Джокович поздравил Эшли Барти с победой в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе австралийки Эшли Барти в финале Australian Open.

«В этом году на Australian Open был продемонстрирован выдающийся теннис. Финалы были исключительными. Поздравляю Эшли Барти с потрясающим выступлением перед своей публикой и Даниэль Коллинз за невероятный турнир», — написал Джокович в Twitter.

Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Она стала первой австралийкой за 44 года, которая победила на этом турнире.