Новак Джокович поздравил Эшли Барти с победой в финале Australian Open
Джокович высказался о победе Эшли Барти в финале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе австралийки Эшли Барти в финале Australian Open.
«В этом году на Australian Open был продемонстрирован выдающийся теннис. Финалы были исключительными. Поздравляю Эшли Барти с потрясающим выступлением перед своей публикой и Даниэль Коллинз за невероятный турнир», — написал Джокович в Twitter.
Барти в финале Australian Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Она стала первой австралийкой за 44 года, которая победила на этом турнире.
Отметим, Джокович не участвовал в турнире из-за скандала с вакциной от коронавируса. Он был депортирован из страны.
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