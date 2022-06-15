Медведев назвал отличной новостью то, что он сможет защитить титул на US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских теннисистов до US Open — 2022.

«Это отличная новость. Я всегда говорил, что буду следовать правилам и играть там, где смогу. Я просто хочу показать свой лучший теннис. Счастлив, что смогу защитить свой титул. У меня остались потрясающие воспоминания от прошлого года. Это был один из самых особенных турниров для меня», — приводит слова Медведева Malay Mail.

Медведев является действующим чемпионом US Open. В прошлом году в финале россиянин обыграл Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Отметим, что в апреле организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.

US Open-2022 пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 11 сентября.