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Сегодня, 17:18

Медведев назвал отличной новостью то, что он сможет защитить титул на US Open

Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Даниил Медведев отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских теннисистов до US Open — 2022.

«Это отличная новость. Я всегда говорил, что буду следовать правилам и играть там, где смогу. Я просто хочу показать свой лучший теннис. Счастлив, что смогу защитить свой титул. У меня остались потрясающие воспоминания от прошлого года. Это был один из самых особенных турниров для меня», — приводит слова Медведева Malay Mail.

Медведев является действующим чемпионом US Open. В прошлом году в финале россиянин обыграл Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

Отметим, что в апреле организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.

US Open-2022 пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 11 сентября.

Источник: https://www.malaymail.com/news/sports/2022/06/15/medvedev-hails-great-news-that-he-can-defend-us-open-crown/12543
Теннис
US Open
Даниил Медведев
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