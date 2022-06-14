Теннисистка Веснина прокомментировала отстранение российский спортсменов от Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала отстранение россиян от Уимблдона-2022.

«Уимблдон в этом плане всегда отличался от остальных турниров Большого шлема. Можно вспомнить, что во время пандемии это был единственный мейджор, который вообще не провел соревнования, сразу был отменен. Самим организаторам Уимблдонского турнира выкрутили руки. Вполне возможно, что часть из них были против снятия россиян и белорусов, но им не оставили выбора. Однако сложно об этом сказать наверняка, так как мы не знаем, кто конкретно принимал это решение в итоге», — цитирует RT Веснину.

35-летняя теннисистка победила на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде с Екатериной Макаровой.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.