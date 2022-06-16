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Сегодня, 08:15

Серена Уильямс выложила пост после объявления об участии в «Уимблдоне»

Виктория Кравченко
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс выложила новый пост в социальных сетях. Ранее теннисистка сообщила, что будет участвовать в «Уимблдоне». Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

«От рассвета до заката. Чувствую себя достаточно уверенно, чтобы осмелиться стать лучшей», — написала теннисистка.

40-летняя американка получила травму подколенного сухожилия в матче первого круга «Уимблдона» против белоруски Александры Саснович в 2021 году и с тех пор не провела ни одного матча.

Серена Уильямс
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