Медведев надеется, что французская публика будет болеть за него в матче с Циципасом
6 июня 2021, 18:53
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от 1/4 финала Roland Garros. Его соперником станет грек Стефанос Циципас.
«Будет сложный матч, — сказал россиянин в эфире телеканала Eurosport 1. — Мы уже провели шесть или семь матчей, и они были сложными. Понятно, что мне хочется взять реванш. Надеюсь, что французская публика будет поддерживать меня».
Медведев впервые сыграет в 1/4 финала турнира. В 1/8 финала он обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2, 6:1, 7:5).
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