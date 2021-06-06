Медведев надеется, что французская публика будет болеть за него в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от 1/4 финала Roland Garros. Его соперником станет грек Стефанос Циципас.

«Будет сложный матч, — сказал россиянин в эфире телеканала Eurosport 1. — Мы уже провели шесть или семь матчей, и они были сложными. Понятно, что мне хочется взять реванш. Надеюсь, что французская публика будет поддерживать меня».

Медведев впервые сыграет в 1/4 финала турнира. В 1/8 финала он обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2, 6:1, 7:5).