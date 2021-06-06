Селиваненко: «Медведев способен обыграть любого, он возвращается на пик своей формы»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева над Кристианом Гариным в 1/8 «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1, 7:5).

«Медведев сегодня выиграл на классе. У него сегодня практически получалось все. Последние два обводящих удара в концовке матча — достойное завершение. Нельзя сказать, что соперник показал лучший теннис. Сказалась накопленная усталость, это тоже нужно учитывать. Даниил продемонстрировал сегодня, за счет чего может выигрывать на грунте. Такие уверенные матчи должны мотивировать его.

Алексей Селиваненко также оценил шансы Даниила Медведева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, где он встретится со Стефаносом Циципасом.

«Про отношения между ними всем известно . У них принципиальное соперничество. Они представляют новое поколение тенниса и в будущем будут лидировать в мировом рейтинге. Нас ждет очень интересный матч. Медведев способен обыграть любого соперника сейчас. Он возвращается на пик своей формы», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/4 финала соперником россиянина станет грек Стефанос Циципас. Медведев впервые добрался до этой стадии турнира.

(Антон Иванов)